Reel kesim güveni Nisan'da 111.2 düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Türkiye genelinde reel kesim güveni Nisan ayında 0.7 puan azalarak 111.2 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası\'nın düzenlediği İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde;

- son üç aydaki toplam sipariş miktarı,

- gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,

- sabit sermaye yatırım harcaması,

- mevcut toplam sipariş miktarı,

- gelecek üç aydaki üretim hacmi,

- gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Buna göre, mevcut mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler\" de bir önceki ay düzeyinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 2.7 puan azalarak 106.8 puana düştü.

Merkez Bankası\'nın anket sonuçlarına ilişkin açıklamasında, şu değerlendirme yapıldı:

\"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndü.

\"Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam etti.

\"Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyesinde oldu.

\"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.

\"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

\"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyelerinde devam etti, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

\"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi.

\"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 11.9\'a çıktı.

\"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.2\'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74.1\'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17.7\'ye yükseldi.\" (Grafik)