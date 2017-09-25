Reel kesim güveni Eylül ayında 0.9 puan arttı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Reel kesim güvenini ölçen \"reel kesim güven endeksi (RKGE)\" Eylül ayında, aylık bazda 0.9 pun artışla 111.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada;

\"- Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde,

- genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı,

- gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken,

- gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir\"

denildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0.6 puan artarak 110.8 puan düzeyinde gerçekleştiği belirtilen açıklamaya göre;

- Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladı,

- iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki \"değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı\" belirtilen açıklamaya göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde;

- üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam etti.

- Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

- Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme güçlenerek devam etti.

- Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı.

- Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 10.8 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla,

- daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.0\'e,

- daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7.1\'e yükselirken,

- aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77.9\'a geriledi. (Grafik)