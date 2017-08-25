Reel kesim güveni 1.2 puan arttı

İstanbul 25 Ağustos (DHA) – Merkez Bankası’nın İktisadi Yönelim Anketine göre 2017 yılı Ağustos ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 1.2 puan artarak 110.7 oldu.

Merkez Bankası’nın imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 118 işyerinin yanıtlarını değerlendirerek elde ettiği anket sonuçlarına göre, RKGE’yi gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarı endeksleri artış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler de RKGE’yi azalış yönünde etkiledi. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2.5 puan artarak 110.2 puan seviyesinde gerçekleşti.

Ankete göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği izlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlenirken gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.3\'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.8\'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 81.9\'a yükseldi.

