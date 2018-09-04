Reel efektif döviz kuru endeksi 64.82 ile en düşük düzeye indi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Türkiye\'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) liradaki değer kaybına bağlı olarak, Haziran ayında 64.82 ile veri tarihinin en düşük düzeyine indi.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan endeks, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003\'te 89.55 düzeyindeydi.

Merkez Bankası Temmuz ayı değerini de 76.01 düzeyinden 75.06 düzeyine revize etti.

Endeks, Ocak ayındaki 85.85 düzeyinden, Temmuz’da 75.86 Ağustos’ta ise 64.82 düzeyine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye\'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL\'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Tablo)