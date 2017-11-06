Reel efektif döviz kuru Ekim'de 2.37 puan birden düştü

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Türkiye\'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında, bir önceki aya göre 2.37 puan birden düşerek 87.96 düzeyine indi.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, endeks Ocak ayında, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003\'ten beri en düşük seviye olan 87.55 değerini almıştı. Daha sonra yükselen endeks, Haziran ayında yükseldiği 91.49 ile bu yılın en yüksek değerini aldı. Bu aydan sonra yeniden düşüş eğilimine giren REK, Ekim ayındaki düşüşle birlikte tarihinin en düşük değeri olan 87.55\'e büyük ölçüde yaklaşmış oldu.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye\'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL\'nin reel olarak değer kaybettiğini, bir başka deyişle, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik - Tablo)