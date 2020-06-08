Reebok, CEO'nun George Floyd'un ardından attığı tweet nedeniyle CrossFit işbirliğini sonlandırdı

Reebok isimli spor giyim markası, CrossFit isimli sponsor firmanın CEO'su Greg Glassman'ın George Floyd'un ölümünün ardından "Floyd-19" ifadelerini içeren bir tweet atmasının ardından işbirliğini sonlandırdığını açıkladı.

CrossFit CEO'su Glassman, daha sonra özür dilediği mesajında Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün ırkçılığın bir kamu sağlığı olduğunu belirten bir tweet'ine Covid-19 salgınına atıfta bulunarak "Floyd-19" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün Covid-19'a ilişkin attığı adımları eleştiren Glassman, salgınla mücadele ile sistematik ırkçılığı karşılaştırmıştı

Glassman'ın mesajları tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Reebok oldu. Reebok, CrossFit ile işbirliğinin devam etmeyeceğini açıkladı.

Glassman daha sonra CrossFit hesabından bir açıklama yayımlayarak kullandığı ifadelerin ırkçı olmadığını ama hata olduğunu söyledi.