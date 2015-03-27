Redhack'ten hapis yatanlara: Suçsuzdunuz, tazminat isteyebilirsiniz

Sanal terör örgütü adına suç işlemek’ten, üçü 9 ay, dördü ise 6 ay cezaevinde kalan ve daha sonra beraat eden 7 kişi hakkındaki gerekçeli kararda, “Suçsuz hapis yattınız, tazminat isteyebilirsiniz” denildi.

Türkiye’nin ilk sanal terör örgütü Redhack üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 10 sanığın beraat kararının gerekçesi belli oldu.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, beraatın gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanıkların yetkisiz erişimle ele geçirdikleri bilgi ve belgeleri yayınladıkları yönünde “reddedilmeyecek kesinlikte” delil bulunmadığı belirterek 1 yıl içinde tazminat isteyebileceklerine karar verdi.

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