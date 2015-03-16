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Redhack üyesi olmakla suçlanan 13 kişi beraat etti

Redhack adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 13 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü

16 Mart 2015 15:32

Redhack üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında dava açılan 13 sanık, yargılandıkları davada beraat etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanık için karar duruşması bugün Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savcı, sanıkların beraati yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de 13 sanığın beraatine karar verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, “Verilen kararla sanıkların Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bazı devlet kurumlarının internet sitesini hackledileri iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı” dedi.

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