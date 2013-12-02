Redhack: Polisle işbirliği yaptık, çocuk istismarcılarını yakalattık

Redhack Sözcü'sü yayımladığı videoyla, halka seslendi. Polisle işbirliği yaparak çocuk istismarcılarını yakalattıklarını söyleyen sözcü, Barış Atay'ın Redhack sözcüsü olmasının mümkün olmadığını, devletin kendilerini asla yakalayamacaklarını belirterek "Devletin siber polisleri de bizi yakalamayı başaramayacak, yüzümüze hasret gidecekler" dedi.

Sözcünün konuşmasından satır başları şöyle:

-RedHack sözcüsü sıvacı olduğunu açıkladı.

-Sözcü Barış Atay'a düet yapmayı önerdi.

"Barış Atay RedHack sözcüsü olması mümkün değil, Devletin siber polisleri de bizi yakalamayı başaramayacak, yüzümüze hasret gidecekler."

"Che Guevara'yı RedHack sanmışlardı."

"İftira konusunda uzman değiller, iftiraları tel tel dökülüyor."

Dolmabahçe görüntüleri hala yok

"Dolmabahçe görüntüleri var dediler hala görüntüler yok, Dolmabahçe saldırısı dediler görüntüler yok. Gezi direnişinde atom bombası yaptılar dediler..."

"Domuz eti yemekten korktuğunuz kadar kul hakkı yemekten korksaydınız bu ülke bu halde olmazdı."

"Adaletin görevi insanlara suç isnat etmek değildir."

Taylan Kulaçoğlu'nun gözaltına alınması

"Taylan Kulaçoğluna "Maoist olduğun için mi Çin restaurantın var" diye sormuşlar. Sayın Siber polis semboller üzerinden giderseniz yanılırsınız, bu sembol üzerinden kişileri suçlandırmak koşu bandı üzerinde dünyayı dolaşmak gibidir."

Roboski'yi unutmadık

"Roboski 700 gün oldu. Sen istihbaratı kimden aldığını izah edemiyorsun. Bize unutturacağını sanıyorsunuz ama biz Roboskiyi unutmayız. İstihbaratınız güçlüydü de Reyhanlıyı niye engellemediniz."

Çocuk istismarcılarını polise biz yakalattık

"Biz çocuk istismarında Türk polisiyle bile işbirliği yapıp istismarcıları yakalattık"

Flaş diskten iddianame çıkarıp 'yaz kızım' demişlerdi

"Çağdaş Hukukçular bu ülkenin yüz akıdır."

"RedHack davası diye bir şey uydurdular, bu davayı açanlar daha önceki mahkemelerde cebinden flaş bellek çıkarıp "yaz kızım" demişti. İtirazları, savunmaları dinlememişti."

"Herkesi terörist etmekten yorulmadılar. Onlar yorulmadıysa biz de yorulmayacağız. RedHack "devleti itibarsızlaştırdı" diyorsunuz. Ülkede zulüm artmış itibar istiyorsunuz. Bu itibarınız.

Bu gözaltı meselesinde avuç ovuşturanlar kim bunlara bakmak lazım, bunlardan biri Melih Gökçek. Niye şeref sözü verip çıkaramadığın için mi bu kadar kinlisin."

"Sayın devlet bizi yakalamak için binlerce kişi istihdam ediyorsun ama bizim yayınladığımız YÖK belgelerini araştırmak için bu kişileri kullanmıyorsun."