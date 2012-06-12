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RedHack Kara Kuvvetleri'nin personel listesini ele geçirdi!

TSK sunucularına saldıran Kızıl Hackerlar, “Biz bu bilgileri ele geçirebiliyorsak yabancı servisler ne yapıyordur? İşte ülkeyi koruyanların hali” mesajı yayınladı

12 Haziran 2012 18:28

Birkaç haftadır sessizliğini koruyan RedHack, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Dağ Komando Tugayı Askeri Personel Listesi'ni ele geçirdi.

TSK sunucularına saldıran Kızıl Hackerlar, “Biz bu bilgileri ele geçirebiliyorsak yabancı servisler ne yapıyordur? İşte ülkeyi koruyanların hali” diyerek istedikleri belgeleri alıp istedikleri belgeleri yükleyebildikleri açıkladılar.

TSK personelinin keskin nişancılardan subayların kimlik bilgilerine, rütbelerinden sicil numaralarına, görevlerine kadar kadar ele geçirdikleri belgeleri yayınlayan Kızıl Hackerlar, yarın başka belgeleri de yayınlayacaklarını duyurdu.

 

RedHack'ten Gülen cemaatine tehdit


RedHack grubunun twitter sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yayınladığımız belgelerde insanları tehlikeye atanları yayınlamadık. Zaten yabancı servislerin ve cemaatin elinde olan sıradanları yayınladık. Nasıl emniyeti kırıp bazı belgeleri yayınladıysak, TSK'da da durumu böyledir.

Biz sadece halkın ve haklının tarafıyız. TSK, astsubayların haklarını vermemek için kendini yırtıyorsa, Uludere olayında ABD parmağını inkâr edip yan yatıyorsa, cemaate boyun eğip NATO'nun borazanlığını yapıyorsa, halen er ve erbaşlar ölüme giderken üst düzey rütbelilerin çocukları ABD'lerde okuyorsa... Yani kısacası; halkın değil ABD'nin ordusu olmayı görev edinmiş bir ordu varsa bizde ona karşı eleştirilerimizi kendi yöntemimizle yaparız!

Bir de milletin bilgisayarında olan şeylere göre içeri atıyorlar. Alın bakın istenilen her şey yükleniyor ve siliniyor.

Neyse şimdi sıra cemaatte, özlemiştik ;)

Devam edeceğiz, bizi beklesinler. Bizi görmeyenler de beklesinler. Hack parayla değil, sırayla.

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