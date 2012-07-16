RedHack ihbarcıları sansürsüz yayınladı

RedHack, eylemlerini destekleyen akademisyen ve gazetecilerin tehdit edilmesi üzerine ellerindeki ihbarcıların adlarını sansürsüz olarak yayımlamaya başladı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, RedHack, Akıncılar adlı hacker grubunun, RedHack’i ve eylemlerini destekleyen akademisyen ve yazarların kişisel bilgilerini yayımlamasına tepki gösterdi ve karşı eylem yapacağını açıkladı. RedHack, ''Ta en başından başlayarak bugüne kadar elimize ne geçtiyse sansürsüz yayımlayacağız'' dedi.

Akademisyen ve gazetecilere ait bilgileri yayımlayanlara da kendileriyle aynı muamelenin yapılmasını isteyen RedHack, 00.30 itibariyle 77 megabyte boyutundaki txt dosyasında ihbarcıların sansürsüz dosyasını internete yüklemeye başladı.

Daha önce çok sayıda bakanlığın, Ak Parti il başkanlıklarının, emniyet müdürlüklerinin ve Fethullah Gülen’e ait internet sitelerini hackleyen RedHack, geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığı’nın sitesini çökertmiş, ele geçirdiği bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. 40 binden fazla kişi tarafından takip edilen RedHack’in Twitter sayfası eylem sonrasında kapatılmıştı.

RedHack’in “terör örgütü” olduğu yönündeki açıklamalardan kısa bir süre sonra redhackgercekleri.blogspot.com adresinden yayınlar yapılmaya başlanmış, Redhack’e destek veren akademisyen ve gazeteciler tehdit edilmişti. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Uçkan, BirGün muhabiri Olgu Kundakçı ve Çağdaşses yazarı Ece Sevim Öztürk hedef gösterilmiş, yayınlarda “Devlet sitelerine saldıran bu tür terör yanlısı gruplara desteğinizi iletmeden önce iki kere düşünmekte fayda var”, “Devlet görevlilerinin bilgilerini yayımlamayı ifade özgürlüğü olarak gören herkes saldırımızdan nasibini alacak” gibi cümlelerle tehditler savrulmuştu.