Redhack Davası: Berat Albayrak, gazeteci Derya Okatan’ın beraatına itiraz etti

RedHack'in sızdırdığı dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarını haberleştirdiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Derya Okatan’ın beraatına itiraz geldi.

Okatan’ın 31 Aralık’taki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ‘verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlaması dahil üzerindeki tüm suçlamalardan beraat etmesine, Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel itiraz etti.

Bianet'in haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı olan Ahmet Özel İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri süren Albayrak’ın avukatı Özel, itiraz dilekçelerinin tamamını gerekçeli kararın açıklanmasından sonra ibraz edeceklerini belirtti.

Derya Okatan, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Metin Yoksu ve Eray Sargın’ın yargılandığı davada karar 31 Aralık’ta çıkmış, Okatan hariç herkes ‘verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"ETHA'da çalışıyor olmam neden suç oluyor?"

Okatan son duruşmada savcının ceza yönündeki talebine karşılık “Mütalaayı şaşkınlıkla karşıladım. Lehteki delillerin aleyhe gösterildiği bir mütalaa var. Savcılık sorumlu müdür olmam sebebiyle ETHA hesabını benim kullandığımı ön görerek cezalandırılmamı istiyor fakat ispat yok. Şüphe ile yargılanmaya başlandım, şimdi de şüphe ile hakkımda ceza isteniyor. ETHA'da çalışıyor olmam neden suç oluyor? Maillerin yayılmasında ne benim ne de ETHA’nın ilgisi var. Bırakın yaymayı bu veriler bende mevcut bile değil. Redhack hesabını takip etmek suç ise şu anda yüzlerce kişinin bu salonda olması gerekmez miydi?” şeklinde savunma yapmıştı.

Ne olmuştu?

RedHack’in yayınladığı dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-maillerini haberleştirdikleri için BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan 25 Aralık 2016’da gözaltına alındı.

Öğreten, Kanaat ve Çelik 24 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklandı, diğer isimler 17 Ocak 2017’de serbest bırakıldı.

Çelik, Okatan, Yoksu ve Sargın’a ‘Örgüt propagandası’ ve ‘Bilişim sistemini engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme’, Kanaat’a ‘Örgüt üyeliği’, Öğreten’e de ‘FETÖ ve DHKP-C’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten ceza istendi.

Aynı soruşturmada tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, gazeteci Fatih Yağmur ve ‘meçhul kişi’ olarak kodlanan kişinin dosyası ayrıldı.

İddianamenin 6 ay sonra hazırlandığı davada, ilk duruşma 24 Ekim 2017’de görüldü. İlk duruşmada Ömer Çelik tahliye edildi. 323 gün tutuklu kalan Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ise 6 Aralık 2017’de görülen ikinci duruşmada yurtdışı yasağı ve haftada iki gün imza atma şartı konularak tahliye edildi.

Öğreten ve Kanaat'in Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel hak ihlali başvuruları sonuçsuz kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mayıs 2021'de iki ismin tutuklanmasını 'hak ihlali' saydı.

Somut kanıt olmaksızın tutukluluğun hukuki olmadığını belirten AİHM Türkiye'yi 38 bin 250 Euro tazminata mahkum etti.

6 gazetecinin yargılandığı davada karar 14. duruşma sonunda çıktı. 31 Aralık 2021'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Sargın'ı 'verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Derya Okatan'ın ise beraatına karar verdi. Tüm gazeteciler 'örgüt propagandası' suçundan da beraat etti.