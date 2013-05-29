Redhack belgelerini sızdırdığı iddia edilen Er Kanlı'nın ailesi basın toplantısı düzenledi

Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı El Nusra’nın yaptığı yönünde istihbarat içeren resmi evrakı “Redhack” adlı hacker grubuna sızdırdığı öne sürülerek tutuklanan er Utku Kalı'nın ailesi basın toplantısı düzenleyerek, Kanlı'nın çalışma saatleri ile belgelerin yayınlanması arasındaki benzerlik dışında Kanlı aleyhine hiç bir delil olmadığının belirterek "İşlediği bir suç olmadığı gibi kahraman olarak lanse edilecek bir durumu da söz konusu değil, kahraman ilan etmenin ona faydası yok, tam aksine zararı var

tutuklanan er Utku Kalı’nın ailesi bugün bir basın açıklaması düzenledi" dedi.

Kalı’nın ablası ve avukatı olan Ceren Kalı, kardeşinin belge sızdırdığına dair delil olmamasına rağmen “devlete karşı işlenen suç” iddiasıyla tutuklandığını belirtiyor. Kalı Ailesi, “Onu kahraman ilan etmeyin” diyor.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kalı’nın ablası Ceren, babası Mahmut ve annesi Gönül bugün Beyoğlu’nda basının karşısına çıktı. Avukat Ceren Kalı yaptığı açıklamada, kardeşinin tutuklanmasındaki gerekçelerin hukuki olmaktan uzak olduğunu savundu. Belgenin sistemde girdiği saatle kardeşinin görevli olduğu saatin çakışmasından yola çıkılarak, böyle bir suçlamanın yapıldığını savunan Kalı, başkaca delilin olmadığını söyledi. Kalı, şöyle devam etti:

“Kardeşim belgenin sisteme geldiği saatlerle görev saati çakıştığı için şüpheli olarak görülüyor. Bu son derece vahim bir durum. Zira şu an burada olan insanların civarda işlenen bir suçtan sorumlu tutulması ne kadar mantıksız ise kardeşimin şüpheli olarak görülmesi de o kadar mantıksızdır. Utku’nun bir asker olduğunu düşünürsek ne firar edebilir, ne belge karartabilir. Tutuklanmasını gerektirecek şartlar da oluşmuş değil. Buna rağmen şu an özgürlüğünden mahrumdur.”

Kardeşinin ne suçlu ne de kahraman olduğunu ifade eden Kalı, “Kardeşim için ‘belgeleri ifşa eden, sızdıran er’ gibi, bir yargılama yapılmış, hüküm kurulmuş, fail ve eylem kesinleşmiş gibi ifadelerin kullanılabilmesi mümkün değil. Bunun şimdiden böyle kabul görmesi bizi ailecek çok üzüyor. Bu peşin kabulün üzerine kardeşim kahraman olarak ilan edilmesi, bir diğer üzüntümüz. İşlediği bir suç olmadığı gibi kahraman olarak lanse edilecek bir durumu da söz konusu değil, kahraman ilan etmenin ona faydası yok, tam aksine zararı var” diye konuştu. Utku Kalı’nın anne ve babası da çocuklarının suçsuz olduğunu ifade etti.