Reddit'in kurucusu, yönetim kurulundaki pozisyonunun "siyah birine verilmesi" talebiyle istifa etti

T24 Dış Haberler

Haber ve tartışma platformu Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian, sosyal medya şirketinin yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ohanian, yönetim kurulundaki sandalyesini siyah birinin almasını istediğini ifade etti.

Ohanian'ın istifa ettiğini Reddit'ten yaptığı bir paylaşımla duyurmasının ardından sosyal medya şirketinin CEO'su Steve Huffman, Ohanian'ın dileğini yerine getireceklerini ve platformlarında ırkçı paylaşımlar yapılmasını önlemek için politikalarını geliştirme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Huffman, mevcut içerik politikalarının ırkçılığa karşı yeteri kadar sert bir duruş sergilemediğini söyledi.

Tenis sporunun en başarılı isimlerinden Serena Williams ile evli olan Ohanian, Amerikan futbolu oyun kurucusu Colin Kaepernick'in "Know Your Rights Kampı"na 1 milyon dolar bağışlayacağına dair söz verdi.

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un gözaltındayken bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ülke genelinde büyük eylemler meydana geldi. Reddit, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin subredditi olan r/The_Donald'a erişimi kısıtlama kararı alınca gündeme gelmişti.