Kayseri Jandarma Alay Komutanı Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıklı davayla ilgili müdahil avukatların ''reddi hakim'' talebi reddedildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma esnasında müdahil avukatların ''reddi hakim'' talebi üzerine, bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyadaki inceleme tamamlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil avukatların ''reddi hakim'' talebini reddederek, yargılamanın 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmesi yönünde karar verdi.