-REDDEDİLEN ROLLER YILDIZLAR YARATTI ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Bazı oyuncuların kendilerine gelen rolleri kabul etmemesi ve yapılan bazı senaryo değişiklikleri nedeniyle başka yıldızlara yaşamlarını değiştiren fırsat kapıları açıldı. Ünlü oyunculara ''keşke'' dedirten rollerden bazıları onları Oscar ödülüne götürecek kadar büyük iken, bazı rol değişiklikleri de filmi neredeyse baştan aşağı değiştirecek ölçüde farklılıklar içeriyor. Russel Crowe'dan Will Smith'e, Eddie Murphy'den Brad Pitt'e ve Meg Ryan'a kadar ünlü oyuncuların sinema dünyasında farklı yerler edinmelerini sağlayan filmler ise şöyle: -Matrix: Dünyaca tanınmış üçlemede Keanu Reeves'in sinema dünyasında önemli bir yer edindiği ''Neo'' rolü Will Smith'e önerildi. Ajanlar, yaratıklar ve pek çok güçle mücadele edecek karakter için bir başka aday da Nicolas Cage idi. Başarılı oyuncu Will Smith rolü cazip bulmayarak geri çevirdi ve Wachowski kardeşler yıldızları Reeves'i buldu. -Akıl Oyunları (A Beatiful Mind): Oscarlı ''Akıl Oyunları-A Beatiful Mind'' filmi için günlerce ismi konuşulan Tom Cruise, kararsız kalınca rolü Russel Crowe'a kaptırdı. -Sosyete Polisi (Beverly Hills Cop): Komedi-aksiyon türünün ünlü yıldızı Eddie Murphy'ye şöhret yolunu açan filmdeki ''Axel Foley'' rolü, ilk başta akla hayale gelmeyecek başka bir oyuncuya önerildi. İlk olarak Mickey Rourke'u düşünen, ancak aktörün rolü geri çevirmesiyle farklı bir karakter çizildi. Sylvester Stallone'nin ''Cobra'' adlı filmindeki ''Cobretti'' karakterine benzeyen sert rol için ilk çekimler yapıldı. Ancak sonra hem esprili 'Sosyete Polisi' doğdu, hem de rol Eddie Murphy'ye gitti. -Sleepless in Seattle: Tom Hanks ile Meg Ryan'ın rol aldığı ve artık bir romantizm klasiği olan filmdeki rol de Kim Basinger tarafından geri çevrildi. -Hız Tuzağı (Speed): Sandra Bullock'ı üne kavuşturan ''Speed-Hız Tuzağı'' filmindeki rolü kabul etmeyen Meg Ryan ise bilmeden de olsa güzel yıldızı sinema dünyasına kazandırdı. -Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poet's Society): İngilizce Profesörü John Keating rolü için ilk olarak efsane oyuncu Dustin Hoffman düşünüldü. Bu karakterin lösemi ile olan mücadelesi de geri plana atılırken, Hoffman'ın istemediği rol de Robin Williams'a teklif edildi. -Batman: Çok sayıda oyuncuya teklif edilen ''Batman'' rolüne eğer Clooney seçilmeseydi, seyirci Brad Pitt, Nicholas Cage ya da Ben Affleck'i ''yarasa adam'' kostümleriyle izleyecekti. -Aziz (Saint): İlk senaryoyu Oscarlı ''Schindler'in Listesi''nin senaryo yazarı Steven Zaillian kaleme aldı. Yönetmen olarak da Sydney Pollack'ın ismi geçerken, film için Ralph Fiennes, Hugh Grant, Johnny Depp ve Mel Gibson isimleri de geçti. Son olarak Arnold Schwarzenegger üzerinde duruldu ve aktör role uygun bulundu. Ancak sonraları senaryo değişti ve ''Batman ve Robin'' adlı filmdeki rolü daha cazip bulan Schwarzenegger de teklifi geri çevirdi. Böylece, bu önemli rol de Val Kilmer'ın oldu. -Thelma ve Louise: Susan Sarandon ile Geena Davis'in rol aldığı ''Thelma ve Louise'' filmindeki rolü teklif edildiği sırada değerlendiremeyen George Clooney sonradan pişman oldu. Bu rolü Brad Pitt alırken, sonraları Clooney şaka yollu en yakın dostuna şu sözlerle sitem etti: ''Brad Pitt'ten nefret ediyorum, çünkü şöhret olmamı geciktirdi''.