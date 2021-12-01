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Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne 'The Rock' Johnson'ın başrollerini paylaştığı 'Red Notice', Netflix'in en çok izlenen filmi oldu.

Netflix'in paylaştığı verilere göre 'Red Notice', kullanıcılar tarafından 328.8 milyon saat izlendi. Platformun daha önce en çok izlenen filmi 282 milyon saat ile Sandra Bullock'un başrolünü oynadığı 'Bird Box'tu.

CNN Entertainment'ın aktardığına göre tüm Netflix kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50'si şu ana kadar 'Red Notice'i izledi. Filmin yayınlanmasının üzerinden 2 haftadan fazla süre geçmesine rağmen 'Red Notice', 94 ülkede platformun günlük en çok izlenenler listesinde bulunuyor.