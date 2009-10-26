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Kültür-Sanat

Red Kit yeniden beyazperdede!

Belçika-Fransa menşeili çizgiroman Red Kit, bir defa daha sinemaya taşınıyor.

26 Ekim 2009 02:00

Belçika-Fransa menşeili çizgiroman Red Kit, bir defa daha sinemaya taşınıyor.

21 Ekim'de Belçika'da gösterime giren Lucky Luke isimli bu yeni filmin, hoş bir web sitesi ve sitede filmden sahneler ile yazının sonunda da bulabileceğiniz fragmanı yer alıyor.

Web sitesinde Kalamiti Jane'den, Billy Kid'e birçok yan karakteri görebileceğiniz videolardan anlaşıldığı kadarıyla Düldül yine yorumlarıyla bizi kırıp geçirecek gibi görünüyor.

Dünyada sinemaya ilk defa Türkler tarafından Çifte Tabancalı Damat filmiyle 1967 yılında uyarlanan Red Kit, 1991 yılında Terence Hill'in oynadığı Lucky Luke ve Lucky Luke 2 gibi filmlerle ve hatta The Adventures of Lucky Luke isimli diziyle daha önce ekranlarda görünmüştü.
Jean Dujardin2009 yılının bu yeni yapımında ise Fransız aktör Jean Dujardin canlandırıyor kahramanımızı. Dudağında (eskiden sigara olan) saman, şapkasının altındaki o yay saçı ve koca burnu ile olabildiğince benzetilmiş çizgi kahramana.

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