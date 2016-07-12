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Yaşam

Red Hot Chili Peppers’a zorla Metallica CD’leri imzalattılar

“Onları çok seviyorum ama bir Robert Trujillo değilim”

12 Temmuz 2016 19:18

Belaruslu gümrük görevlilerinin ısrarlarına dayanamayan dünyaca ünlü Red Hot Chili Peppers (RHCP) grubu, Metallica CD’lerini imzalamak zorunda kaldı.

Sputnik’in haberine göre, Minsk Havalimanı’ndaki görevlilerin kendilerinden imza istediğini ancak gelen CD’lerin kendilerine değil Metallica’ya ait olduğunu aktaran grubun basçısı Micheal Peter Balzary, Instagram’da yaşananların bir de fotoğrafını paylaştı.

“Onlara Metallica olmadığımızı açıklamaya çalıştık ancak yine de ısrar ettiler” diyen Balzary, bir zamanlar Metallica’yla birlikte çaldığını hatırlatarak, “Onları çok seviyorum ama bir Robert Trujillo değilim” ifadelerini kullandı.

Belarus’a Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki konser sonrasında gelen RHCP, ardından Park Live festivalinde sahne almak için Moskova’ya gitti.

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