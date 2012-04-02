Red Hot Chili Peppers 8 Eylül'de İstanbul'da

Gelecek gelmeyecek tartışması sona erdi. Pozitif Live grubun 8 Eylül Cumartesi akşamı Santral İstanbul’da sevenleriyle bulaşacağına dair müjdeyi verdi.

İstanbul’a ilk defa gelecek olan Red Hot Chili Peppers, dünya çapında yaklaşık 60 farklı şehri kapsayan turnenin Türkiye ayağında İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’ye gelmesi istenen sanatçılar arasında birinci sırada yer alan Red Hot Chili Peppers, Santralistanbul’da bu konser için özel olarak hazırlanan sahnede, sürpriz şovları ve klasikleşmiş hitlerin yanı sıra yeni albümleri 'I’m With You' parçalarının da yer alacağı iddialı bir konsere imza atacak.

7 Grammy ödüllü ve multiplatinum sahibi Red Hot Chili Peppers tarihteki en başarılı rock gruplarının arasında gösteriliyor. Bugüne kadar 60 milyon üzerinde albüm satışına imza atan grup, en iyi rock albümü, en iyi rock sanatçısı, en iyi rock performansı gibi birçok dalda Grammy ödülü kazandı.

Radyolarda en çok çalınan parçalar sıralamasında üst sıralarda yer alan grubun parçaları arka arkaya toplam 81 hafta 1 numara kalmayı başardı. Rock, punk ve funk üçlemesinden oluşturdukları eşsiz sound ile kategorilerinden sıyrılmayı başaran grup, bu sound’un yanı sıra sahnede sergiledikleri sürpriz performanslar ve etkileyici sahne kostümleriyle farklarını ortaya koymayı başarıyor.

1983 yılından beri 'Californication', 'Otherside', 'Scar Tissue', 'Under the Bridge' gibi dünyada yankı uyandıran hitlerin sahibi olan grubun 8 Eylül’de İstanbul’da sahne alacağı konserin biletleri çok yakında satışa çıkacak.