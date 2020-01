Red Hot Chili Peppers: Ezan sesi duyduğunuz için çok şanslısınız

İstanbul’da konser vereceği açıklandığı günden bu yana müzikseverlerin dört gözle beklediği Red Hot Chili Peppers (RHCP) Santralistanbul‘da sahne aldı.

Kapılarının 16:00’da açıldığı konser alanında saatler öncesinde RHCP’ı daha yakından izlemek isteyenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Güney Afrika’dan, Libya’dan, Avustralya’dan gelen izleyiciler konser sırasında ülkelerinin bayraklarını da açmayı ihmal etmediler.

Red Hot Chili Peppers, 60 farklı şehri kapsayan turnenin Türkiye ayağında, açılışı 19:30’da Athena yaptı.



Sahneye 15 dakika gecikmeli olarak çıkan efsane grup, sahneyi Monarchy parçası ile aldı. Yaklaşık iki saat süren şahane performanslarında, grubun Californication, Under the Bridge, Scar Tissue gibi klasikleşmiş hitlerinin yanı sıra yeni albümleri I’m With You’dan Look Around, Did I Let You Know ‘a da yer verdiği konser, dinleyicilerin aklına uzun süre unutulamayacak bir gece olarak kazındı.



Kırık ayağı, Türk bayraklı tshirtüyle sahnede



Grubun gitaristi Josh Klinghoffer’ın Türk bayraklı tişörtüyle sahneye çıkması da alkış aldı. Ayağı turne sırasında kırılan Klinghoffer gitarını tüm gece oturarak çaldı.





'Ezan sesi duyduğunuz için çok şanslısınız'



İlk şarkının ardından ise grup, birçok sevilen şarkısını İstanbullu müzikseverler için seslendirdi. Grubun 'çılgın' bas gitaristi Michael "Flea" Balzary, Türk müzikseverlerin her gün ezan sesini duyduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.



İstanbul'da olağanüstü bir müzikle, ezan sesiyle tanıştım. Sizler her gün bu müziği dinleyebildiğiniz için şanslısınız.





İlhan Erşahin sahnede



Konser esnasında beklenmeyen bir sürpriz grubun solisti Anthony’den geldi. Anthony, Flea’nın New York’tan arkadaşı İlhan Erşahin’i sahneye alarak saksafon eşliğinde konserin unutulmaz dakikalarından birine imza attı. Geç saatlere kadar sahnede kalan Red Hot Chili Peppers ekibi, bis’te 2012 turnesinde konuk sanatçı olarak sahne alan Mauro Refosco, ve Chad Smith’in performansı ve sonrasında “Give It Away” ile izleyicilere seslendi.

Şikayet de vardı!

İzleyicilerin önemli bir kısmı konser sonrası yaptıkları değerlendirmede alanın çok kalabalık olduğunu. Organizasyonları yapan kişi ve kurumların daha özenli davranması gerekiği uyarısında bulundu.