Red Bull’un patronu mülteci yanlısı politikaların karşısında

Red Bull’un patronu ve Avusturya’nın en zengin kişisi olan Dietrich Mateschitz, Avusturya gazetesi Kleine Zeitung’a verdiği röportajda Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci politikalarını, mülteci yanlısı olması yönüyle eleştirdi ve kendisinin de bu politikalarının tersine sahip sağcı-muhafazakâr bir yayın organını kuracağını duyurdu.

Röportajda, 72 yaşındaki Mateschitz, hem Almanya hem de Avusturya'nın mültecilere yönelik politikalarını sertçe eleştirdi.

Mültecileri ülkelerine kabul edip onlara ‘hoş geldin’ diyen kişilere yönelik, “Ülkemize düzine düzine gelen bu insanları kabul edenler, ya oturma odalarını açsınlar ya da evlerinin bahçesine çadır kursunlar” dedi.

Röportajda ABD Başkanı Donald Trump’a olan desteğini de dile getiren Mateschitz, medya kanallarının sahip olduğu politik doğruculuğu kınayarak, “Näher an die” (Doğruya Daha Yakın) adında bir sağcı medya kanalı kuracağını ifade etti.

Mateschitz, global bir markanın patronunun, kendi kültürel kimliğinin kaybolmasına dair bir endişe duyup duyamayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Sadece bölgeler arasında sınırlar yok. Tüm kaynakların, enerjinin, suyun, besinlerin, havanın, tıbbi bakımın ve hatta dünyanın kendisinin bile bile bir sınırı var. Mülteciler için Cenevre Sözleşmesinden bahsetmiyorum. Görünenden bahsediyorum, dünya genelinde çok büyük göç akımları var. Ve bunu karşılayabilecek kaynakların sınırlılığından bahsediyorum.”