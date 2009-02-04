Red Bull'u alkolle içti, dans ederken öldü!

Bir Red Bull iki fincan kahve demek

Türkiye’de dozu düşürüldü

İngiltere’de dört tane Red Bull içtikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, “Enerji içecekleri yasaklanmalı mı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 21 yaşındaki Chloe Leach, dört adet Red Bull ve birkaç kadeh votkayla şarap içtikten sonra arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünün dans pistinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Ailesinde kalp hastalıklarına sıkça rastlanan genç kıza yapılan otopside Leach’in kalbinin normalden çok daha büyük olduğu tespit edildi. Doktorlar, önceden fark edilemeyen nadir bir kalp hastalığına sahip olan genç kızın aşırı kafein aldığını bunun da kalp ritmini bozarak kalp krizini tetiklediğini tahmin ediyor. Buna göre genç kızın hastalığı yıllar içinde fark edilmeden ilerlemeyi sürdürdü ve aşırı kafein ölümcül bir kalp krizini tetikledi.Gençlerin uzun süre uyanık kalabilmek için tükettikleri Red Bull, iki fincan kahveye eşit kafein içeriyor. Avustralyalı bilim adamları, günde ikiden fazla Red Bull tüketmenin gençlerde bile kalp krizi riskini artırdığını kanıtladı.Avusturya’da bir diş macunu şirketinin pazarlama müdürü olan Dietrich Mateschitz, Taylandlıların sağlık için kullandığı içeceğin uyku sorununa iyi geldiğini fark etti. 1987’de içeceği piyasaya sürdü. 143 ülkede her yıl 3.5 milyar adet Red Bull satılıyor. Ancak Red Bull, Norveç, Danimarka, Uruguay ve İzlanda’da sağlık riski yüzünden yasaklandı.Türkiye, Fransa, İrlanda, İsveç ve ABD sağlık bakanlıkları da Red Bull için uyarılar yayınladı. Türkiye’de bir süre yasaklanan enerji içeceğinin kafein miktarı litre başına 150 mg’a düşürülmüştü.