Red Bull ve AlphaTauri, F1 Türkiye GP'de özel renk düzeni ile yarışacak

T24 Spor

Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri, bu hafta sonu gerçekleşecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'de takımın güç ünitesi sağlayıcısı Honda'ya teşekkür etmek için özel bir renk düzeni ile yarışacak.

Takımlar, özel renk düzenini bu sene Japonya'da yapılması planlanan grand prixde Honda'ya veda etmek için kullanmayı planladıklarını; ancak yarışın Koronavirüs sebebiyle iptal edilmesinin ardından renk düzenini İstanbul'da kullanacaklarını belirtti.

Red Bull Racing'in otomobillerinin özel renk düzenlerinin Honda RA 272'den ilham aldığı; AlphaTauriler'in arka kanatlarında ise Japonca 'arigato', yani 'teşekkürler' yazacağı ifade edildi.

Red Bull-Honda iş birliğinin 2018'de başlamasının ardından Red Bull 13, AlphaTauri ise bir yarış kazandı. Red Bull ve Honda birlikte 35 podyum ve 11 pol pozisyonu kazandı.

Tasarımlar yarın resmi olarak tanıtılacak.

Honda, bu sezonun sonunda Formula 1 için motor üretmeyi bırakacağını duyurmuştu.