Red Bull Sea to Sky heyecanı başlıyor

Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenecek Red Bull Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı\'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Yarışçılar gösteri sürüşüyle turistleri heyecanlandırırken, toplantının yapıldığı otelin aşçıbaşısı tarafından yapılan buzdan enduro motosikleti de ilgi çekti.

Bu yıl 28-30 Eylül tarihleri arasında 8\'ncisi düzenlenecek Red Bull Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesi Beldibi Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı Rixos Sungate Otel\'de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, Red Bull Romaniacs Organizatörü Martin Freinademetz, İngiliz yarışçı Jonny Walker, yine aynı ülkeden Graham Jarvis, İspanyol Alfredo Gomez ve Güney Afrikalı Wade Young katıldı.

Kaymakam Feslihan, uluslararası bir organizasyonu Kemer\'e kazandıranlara teşekkür ederek, kazasız, belasız ve heyecan dolu bir yarış olmasını temenni etti. Sporculara başarı dileyen Feslihan, \"27 ülkeden 200\'ü aşkın sporcu katılacak. Yarışlar 3 gün olsa da, hazırlık aşamaları daha fazla zaman aldı\" dedi.

KEMK Başkanı Semih Özdemir, bu yıl 8\'nci defa düzenleyecekleri yarışlar öncesi bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, yarışların her sene olduğu gibi 3 etaptan koşulacağını kaydetti. İlk etabın Kındılçeşme Sahili\'nde yapılacak plaj yarışı olduğunu hatırlatan Özdemir, \"Daha sonra 50 kilometrelik orman etabı olacak. En son gün ise dağ yarışı olacak. Şu ana kadar 27 ülkeden 220 sporcu kayıt yaptırdı. Bu yıl etapları daha zor hale getirdik. Özellikle 72 kilometrelik dağ etabı daha fazla kondisyon ve güç isteyen bir etap olacak\" diye konuştu.

Basın toplantısına katılan yarışçılar daha sonra Beldibi sahilinde gösteri sürüşü yaptı. Gösteride yapılan akrobasi hareketleri, turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Rixos Sungate Otel aşçıbaşı Recep Yüksel ise güne özel buzdan enduro motosiklet heykeli yaptı.

