Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabı koşuldu

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde bu yıl 8\'incisi düzenlenen Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları\'nın orman etabını, 1 saat 33 dakika 19 saniyelik derecesiyle Güney Afrikalı sporcu Wade Young kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlara, dün yapılan plaj etabının ardından bugün orman etabıyla devam edildi. Yarışların ikinci gününde sporcular, Kesme Boğazı mevkiiinden başlayan 50 kilometrelik orman etabında mücadele etti. Yarış sırasında sporcular, orman içerisindeki dik yamaçlar ve patika yollardan geçti.

Kesme Boğazı mevkiindeki dereden geçerek dik yamaçlara tırmanan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı, bazıları da düştü. Düşen sporculara çevredeki görevliler yardım etti. Görevliler zaman zaman yamaçlarda mahsur kalan sporcuların motosikletlerini de sarkıtılan halatlarla yukarı çekti.

Zorlu etabın sonunda Güney Afrikalı sporcu Wade Young, 1 saat 33 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İngiliz motosikletçi Jonny Walker, 1 saat 35 dakika 12 saniyelik deresiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Billy Bolt ise 1 saat 36 dakika 31 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara, daha sonra ödülleri verildi.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgiyle izlediği yarışlar, yarın 72 kilometrelik dağ etabının koşulmasıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Başlangıçtan detay

- Orman etaplarından detaylar

- Sudan geçme ve suda bulunan turist detayı

- Tırmanma bölümü ve düşüşlerden detaylar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya),(DHA) FOTOĞRAFLI