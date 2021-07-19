Red Bull pilotu Max Verstappen taburcu edildi

Formula 1 takımlarından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, hastaneden taburcu edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dün koşulan Büyük Britanya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile girdiği liderlik mücadelesinde kaza yaparak bariyerlere çarpan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Verstappen'in sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

Formula 1'in internet sitesinde ayrıca, kaza sonrasında Hamilton'ın sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığı belirtilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Açıklamada FIA, Formula 1, takımlar ve pilotların sporu daha kapsayıcı hale getirmek için çaba sarf ettiği vurgulanarak, "Bu tür kabul edilemez saldırılar ortaya çıkarılmalı ve yok edilmeli. Bu tür insanlara sporda yer yok." ifadeleri kullanıldı.

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