Olaylı yarış sonrası Lewis Hamilton'a ırkçı saldırı

Formula 1'de kazayla başlayan Büyük Britanya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Yarışa Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sini kazandıktan sonra sosyal medyada ırkçı tacize maruz kaldı.

Yedi kez dünya şampiyonu, rakibi Max Verstappen'nin hastaneye götürüldüğü bir kazaya karıştı ve 10 saniyelik cezaya rağmen evinde kariyerinin 8. zaferini elde etti.

36 yaşındaki Hamilton, Mercedes ekibinin Instagram'daki bir gönderisine yanıt olarak gönderilen maymun emojileri de dahil olmak üzere birçok ırkçı mesajlarların hedefi oldu.

Hamilton, sosyal adaletin bir savunucusu ve 'Black Lives Matter' hareketinin destekçileri arasında yer aldı. Britanyalı pilot yarıştan önce, İngiltereli futbolcuların Avrupa Şampiyonası finali sonrası yaşadıkları ırkçı tacize verdiği tepkiden ilham aldığını söyledi.

İngiltere'de artan vakalar sonrası Başbakan Boris Johnson ise geçen hafta sosyal medya şirketleriyle bir araya gelerek tacize karşı mücadeleyi hızlandırmalarını istedi.

Verstappen ve Hamilton, kaza için ne dedi?

Silverstone pistindeki ilk tur, şampiyonluk adayları Verstappen ile Hamilton'ın büyük çekişmesine sahne oldu. İki pilotun temasının ardından Verstappen için yarış bariyerlerde son buldu. Kaza sonrası Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu hastaneye götürülürken, Hamilton'a 10 saniyelik ceza geldi.

40 dakikalık bir gecikmeye sahne olan kaza çok konuşulurken, iki pilot sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

Lewis Hamilton: "Bugün, bu sporda yüzleştiğimiz riskleri hepimize hatırlattı. Bu riskleri hafife almamız lazım. Max’in iyi olduğunu duyduğuma memnun oldum. Ona en iyi dileklerimi gönderiyorum. Her zaman sert ve adaletli bir şekilde yarışacağım."

Max Verstappen: "Böyle yarış dışı kaldığım için üzgünüm. Lewis'in aldığı ceza, bize yardımcı olmuyor ya da yaptığı tehlikeli hareket için adaleti yerine getirmiyor. Ben hastanedeyken onun zaferini kutlaması saygısızca ve sportmenlik dışıydı."

Red Bull Racing Patronu Christian Horner, Max Verstappen'in kaza anında 51G'lik kuvvete maruz kaldığını açıkladı:

"Max Verstappen kaza esnasında 51G kuvvetine maruz kaldı. Lewis Hamilton gibi bir pilotun böyle bir hamle yapmaması gerek. O viraj çok belli, iç taraftan geçiş yapmamalısın. Lewis'in bu geçiş denemesinin yapılmaması gerektiğini bilmesi gerek." (NTV Spor)