Red Bull ile Mercedes arasında "motor gerilimi"

Red Bull ve Mercedes takım direktörleri, Red Bull'un yeni motor üretim planlaması üzerinden bir tartışma içerisinde

Formula 1'de hem Max Verstappen ve Lewis Hamilton ile beraber sürücüler klasmanında hem de takımlar klasmanında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Red Bull ve Mercedes, bu kez Red Bull'un yeni motor üretimine geçişi hakkında tartışma içerisinde girdi.

Red Bull, şu andaki motor sağlayıcısı olan Honda ile yollarını ayırıyor ve birkaç sene hibrit çalışma düzeninin ardından kendi motorunu üretebilecek duruma gelmeyi planlıyor

Mercedes'in takım direktörü Toto Wolff, Red Bull'un kendi motor ünitesini üreteceği sistemi kurma aşamasındayken kendilerinden bazı mühendislere yanaştığını söylerken, Red Bull'un Volkswagen ile işbirliği yapabileceğini de öne sürmüştü.

Wolff'e cevap veren Red Bull takım direktörü Christian Horner ise Mercedes direktörüne çıkıştı. "Toto her zaman başkalarının ne yaptığını bildiğini sanıyor. Belki de biraz kendi işine odalanmalı." diyen Horner, motor üretimi için harika bir tesis kurduklarını ve bundan dolayı birçok yeteneğin dikkatini çektiklerini belirtti. Horner ayrıca, aracın şasisinin dahil tek yerden üretildiği tesise sadece Ferrari ve kendilerinin sahip olduklarını belirtti.