Red Bull'dan Alex Albon'la 'devam' sinyali

T24 Dış Haberler

Red Bull'un Formula 1 takımının patronu Christian Horner, taraftarların beklentisini karşılamakta zorlanan Alexander Albon'a güvenmeye devam ettiklerini ifade etti.

Albon, 2020 sezonunun ilk 6 yarışında takım arkadaşı Max Verstappen'in çok gerisinde kaldı. Taylandlı pilot, yaşadığı sorunlara gerekçe olarak RB16 otomobilinin hassasiyetini gösterdi.

Albon'un otomobille yaşadığı sıkıntıları aşması için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Horner, takımın ikinci pilotuyla çalışması için daha çok mühendis görevlendirdiklerini belirtti.

Horner, "Alex'e inanıyoruz. Silverstone'da gösterdiği gibi, çok hızlı bir yarış pilotu olacak yeteneği var" dedi.

Red Bull, geçen sezon beklentilerin altında kalmasının ardından sezon ortasında Pierre Gasly'nin otomobilini Albon'a vermişti.