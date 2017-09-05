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Spor

Red Bull Cliff Diving'in dördüncü ayağında, zafer Aldridge'in

İSTANBUL, (DHA) - Amerika'nın Teksas eyaletinde gerçekleşen Red Bull Cliff Diving'in dördüncü ayağında, zafer Blake Aldridge'in oldu

05 Eylül 2017 21:58

İSTANBUL, (DHA) - Amerika\'nın Teksas eyaletinde gerçekleşen Red Bull Cliff Diving\'in dördüncü ayağında, zafer Blake Aldridge\'in oldu.
Kariyerindeki en büyük başarısı 2015\'te aldığı dördüncülük olan Aldridge, 2014\'te Küba\'da kazandığı birinciliğin ardından ilk kez bir yarışta mutlu sona ulaştı. İki favori Gary Hunt ve Orlando Duque ise bekleneni veremeyerek podyum dışında kalırken, ikinci sırayı Meksikalı Jonathan Paredes aldı. David Colturi ise yarışı üçüncü sırada bitirdi. 
Bu yarışın ardından genel klasmanda da işler değişti. Orlando Duque, kendi kıtasında kötü bir performans gösterdi ve liderliğini Blake Aldridge\'ye kaptırdı. İkinci sırayı 460 puanla Gary Hunt aldı. Jonathan Paredes de 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Red Bull Cliff Diving kadınlarda da bir kez daha favori isim güldü. Avustralyalı Rhiannan Iffland, bu sezon üçüncü kez birinci olmayı başardı. Son şampiyon Iffland, İrlanda ve İtalya\'nın ardından üçüncü zaferini elde etti. Teksas\'da ikinci sırayı Meksikalı Adriana Jimenez aldı. Helena Marten ise üçüncü sırada kaldı. Kadınlar genel klasmanda Iffland 690 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. En yakın rakibi Adriana Jimenez 520 puanla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise 450 puanı bulunan Helena Marten bulunuyor.

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