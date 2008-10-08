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Spor

Recreativo'da Alcaraz dönemi

08 Ekim 2008 03:00


Manolo Zambrano'yu görevden alan Recreativo Huelva kulübü, takımın başına Lucas Alcaraz'ı getirdi.


İspanya Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Recreativo Huelva'da teknik direktör Manolo Zambrano'nun görevine son verildi. İspanyol ekibinin bundan sonra yola eski hocaları Lucas Alcaraz'la devam edeceği açıklandı.

Endülüs ekibi son olarak Malaga'ya 4-0 mağlup olarak ligde 18. sıraya kadar gerilemiş ve altı maçta sadece dört puan toplayabilmişti.

Alcaraz, 2002 yılında Recreativo'nun La Liga'ya yükselmesinde yardımcı olmuş ve takıma kazanma alışkanlığını aşılamıştı. Ayrıca Alcarazlı Recreativo 2003 yılında Kral Kupası'nda ilk kez final oynamış ve Mallorca'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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