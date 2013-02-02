Reçete yazmayan doktora saldırı

Antalya'da hastayı tedavi etmeden reçete yazamayacağını belirten aile hekimi Türker Kan, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Doktor Kan, yüzüne aldığı yumruk ve kafa darbesiyle yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki 27 Nolu Ahmet- Fatma Sönmez Aile Hekimliği Merkezi'ne pazartesi günü saat 15.30'da gelen iki kız, iddiaya göre, aile hekimi Türker Kan'dan annelerinin kimlik bilgisi ile reçete yazmasını istedi.

Doktor Kan, iki kıza annelerini tedavi etmeden reçete yazamayacağını belirterek, isteklerini kabul etmedi.

Bunun üzerine yanında bir yakını ve iki kızı ile sağlık ocağına gelen anne Dilek S., doktor Kan'a hakaret etti.

Daha sonra da Dilek S.'nin yanında olan erkek yakını doktor Kan'a yumruk ve kafa attı. Sağlık ocağındaki diğer hasta yakınlarının ve sağlık personelinin müdahalesiyle sona eren olayda doktor Kan'ın, sağ gözünde morarma, alnında da kesi oluştu.

Tolga Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, sağlık ocağındaki meslektaşlarının yüzündeki yaraya müdahalesinin ardından Doktor Kan, olay yerine gelen polis ekiplerine bilgi verdi. Doktor Kan, daha sonra da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

Doktor Kan, 28 yıldır görev yaptığını ve ilk defa görevi başında tartaklandığını dile getirdi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Kan, olayı şöyle anlattı: "Pazartesi günü iki kız annesinin kimliği ile gelerek ilaç yazmamı istedi. Ben, bunun olamayacağını belirterek hastanın kendisinin gelmesini istedim. Kızlar gitti ve yarım saat sonra anne Dilek S sinirli bir şekilde gelerek nüfus cüzdanını önüme attı. 'Sen benim ilaçlarımı neden yazmadın, yazacaksın benim ilacımı, sen neden okudun' diye bağırdı. Ardından monitöre bir yumruk attı ve ayağa kalktı. Ben de 'Bu şekilde olmaz' diyerek, dışarı çıkmasını istedim. Bu sırada kadının erkek yakını geldi ve yumruk attı. Yakamdan tutarak yüzüme de kafa attı. Sonra da çıktılar gittiler. Polis geldi tutanak tuttu. Acil servise gittim adli rapor aldım, şikayetçi oldum."

Yaşanan olayın ardından Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hakan Çapar da doktor Türker Kan'ı ziyaret etti.

Kan'a geçmiş olsun dileğini ileten Başkan Çapar, yaşanan olaya tepki gösterdi. Çapar, yargının görevi başındaki doktora yapılan saldırıya gereken cezayı vermesini beklediklerini söyledi.