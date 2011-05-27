T24

'Haramilerin iktidarını yıkacağım'



Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kağıthane'de düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'ın Türkiye için bir milat olduğunu, bu tarihte halkın iktidarının kurulacağını söyledi.Halkın ikinci ulusal kurtuluş savaşını yapacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarlarında, demokrasinin ve özgürlüğün önünü açacaklarını, kimsenin telefonlarının dinlenmeyeceğini belirtti. Yoksulluğu yok edeceklerini, aile sigortasını getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu yoksulluk denen kavramı 21. yüzyıl Türkiye'sinin gündeminden çıkaracaklarını bildirdi.Kılıçdaroğlu, derdi olan vatandaşa derman olacaklarını, Türkiye'de huzur ve barışı sağlayacaklarını vurguladı.Haramilerin iktidarını yıkacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Size sözüm var, ahtım var. Destek verin, güç verin, haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağım. Tek güvencem sizsiniz, Tek güvencem halk'' dedi.CHP'nin projelerini anlatan Kılıçdaroğlu, bütün kesimlerin sorunları için proje hazırladıklarını aktardı.Mitingde simit satan bir vatandaşa ''Nasılsın simitçi kardeşim iyi misin? Ayda kaç para kazanıyorsun?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Recep kadar kazanamıyor musun? Recep köşeyi döndü biliyorsun. Halkın iktidarında, Recepler değil, halk köşeyi dönecek, halk zenginleşecek, halk huzur içinde yaşayacak'' dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, 3 bakanlar kurulu kuracak kadar güçlü bir ekibinin bulunduğunu, her birinin kendi alanında uzman kişiler olduğunu kaydederek, ''Onlar ceplerini değil, halkı düşünecekler. Sizin için mücadele edecekler'' diye konuştu.CHP lideri, konuşması sırasında, ''Bir şey söyleyeceğim ama Recep Bey yine kızacak. Allah'ına kurban diyeceğim size'' ifadesini kullandı.'O yürütmenin ustası'Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüp, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta da seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta halka seslendi.Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların güzel pankartlar hazırladığını kaydederek, bir vatandaşın elindeki ''3 eşim değil 1 eşim olsun'' yazılı pankartı okudu.AK Parti ile CHP'nin düşüncesinin farklı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Biz çağdaşlıktan ve uygarlıktan yanayız, kardeşçe yaşamaktan yanayız. Onlar ayrışmaktan yanalar. Size sözüm var, 13 Haziran'da halkın iktidarı kurulduğunda Türkiye rahat bir nefes alacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız'' diye konuştu.AK Parti'nin 1 milyon 700 bin öğrencinin umudunu söndürdüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, çocuklarının geleceğiyle oynanan ailelerin AK Parti'ye ders vermesi gerektiğini anlattı.Kılıçdaroğlu, ''AK parti artık ders almak zorunda olan bir parti. Dersi halk verecek. Ezberini bozunca, kimyasını bozunca itiraflara başladı. 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı' dedi, Türkiye tarihinde bir ilk bu. İtirafta bulundu. Recep Bey karşıma gelir mi? Recep Bey'e açıkça çağrı yapıyorum. 'Ben yürütmeyim' diyor, biliyorum o yürütmenin ustası. Gelsin istediği yerde, halkın önüne çıkalım, kim usta kim çırak ben sana göstereyim'' ifadelerini kullandı.CHP'nin her sorun için proje ürettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bütün yurttaşlardan oy beklediklerini, hep beraber aydınlık Türkiye'ye kurmak istediklerini bildirdi.