Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Yımaz'ın ev hapsi sonlandırıldı

Rize’de, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yargılanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin (RTEÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz’ın ev hapsi sonlandırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rize 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan eski RTEÜ Rektörü Arif Yılmaz, 11 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı. Yılmaz’ın tutukluluk hali, temmuz ayında 100 bin lira kefaletle elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çevrildi.



Davanın son duruşmasında dosyada aleyhine hiçbir tanık ve sanık beyanı olmadığını belirten Yılmaz, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, eski rektör Arif Yılmaz’ın ev hapsi kararını kaldırarak davayı erteledi. Eski rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz, 2012 yılında üniversite senatosu olarak Rize Üniversitesi’nin adının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesini yönünde karar almıştı.