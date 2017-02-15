T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne 'FETÖ' operasyonu

Üniversitenin eski dekanı ve 3 öğretim görevlisi gözaltına alındı

15 Şubat 2017 20:04

Rize’de 'FETÖ' soruşturması kapsamında aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A.'nın da bulunduğu 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları iddiası ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A. ile öğretim görevlileri A.G. ve A.B., ve A.G. gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan ve telefon ve bilgisayar yedekleri alınan 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
 

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiFETÖ operasyonueski dekanBylockgözaltıakademisyen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24