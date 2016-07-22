Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 25 akademik personel açığa alındı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) görevli 25 akademik ve 4 idari personelin açığa alındığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin ülkenin geleceğini yok etmeyi amaçladığını belirtti.

Darbe kalkışmasının asker, emniyet ve milletin feraseti ile bozguna uğratıldığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Soruşturma çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde şu ana kadar 2 profesör, 7 doçent, 9 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi olmak üzere 25 akademisyen ve 4 idari personel açığa alınmıştır. Hassas ve adil olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hızla ve titizlikle devam edeceğiz. Kararlılıkla bu süreci tamamlayacağız. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Rize'den ve ülkemizin yarınlarını yetiştiren üniversitemizden de bu yapıyı temizleyeceğiz."