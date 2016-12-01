Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörü, Rize Valisi'nin aracına çarptı

Rize’de Vali Erdoğan Bektaş’ın makam aracına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Kahraman’ın makam aracının çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rize'de Gündoğdu istikametinden Rize stikameti yönünde kaza yapan araca çarpmamak için Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın makam aracı aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman'ın makam aracı da Vali’nin makam aracına çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonucu Rektör Kahraman kontrol amaçlı RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yapılan kontrollerden sonra taburcu edildi.