T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Recep İvedik'in yapımcılarından Soyarslan: Filme 20 dakika dayanabildim

'Bu filmlerden büyük paralar kazanıldı, kazandım ama itiraf ediyorum...'

13 Ekim 2014 12:04

51. Antalya Altın Portakal'da ulusal yarışma bölümünde yarışan politik komedi 'Oflu Hoca'yı Aramak' filminin yönetmeni Levent Soyarslan, basın toplantısında yaptığı konuşmada "Özen Film'in sahibi babam Mehmet Soyarslan'dan dolayı ilk üç 'Recep İvedik' filminin ortağı sayılırım. İtiraf ediyorum ilk 20 dakikasına ancak dayanabildim" dedi.

Bundan sonra gösterilecek filmler nasıl karşılanır bilinmez ama politikkomedi ‘OHA- Of’lu Hoca’yı Aramak), 51. Antalya Altın Portakal FilmFestivali’nde halk ödülünün en büyük favorilerinden biri.

Levent Soyarslan’ın yönettiği, festivalin ulusal yarışma bölümünde yer alan film, dün Antalya AKM’de yapılan ilk gösteriminde Antalyalı izleyicilerden büyük alkış aldı. Mocumentry (uydurma belgesel) olarak kurgulanan ‘OHA’, Kaçkar Dağları’na megakent (elbette hayali) gibi çılgın inşaat ve HES projelerini mizahi olarak eleştirmesiyle, Gezi göndermeleriyle izleyicinin gönlünü çeldi ve gösterim sırasında salondan sık sık kahkaha sesleri yükseldi. 

Yönetmen Levent Soyarslan, gösterim sonrası düzenlenen basın toplantısında hayli sansasyonel bir açıklama yaptı. Özen Film’in sahibi babası Mehmet Soyarslan dolayısıyla ilk üç ‘Recep İvedik’ filminin ortayı sayıldığını hatırlatan Levent Soyarslan, “Bu filmlerden büyük paralar kazanıldı, kazandım ama itiraf ediyorum ben ilk ‘Recep İvedik’ filminin ilk 20 dakikasına ancak dayanabildim. Hiç bana hitap etmedi” diye konuştu.

ETİKETLER

recep ivedikyönetmenyapımcıaltın portakaloflu hoca20 dakika dayanabildim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24