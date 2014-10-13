Recep İvedik'in yapımcılarından Soyarslan: Filme 20 dakika dayanabildim

51. Antalya Altın Portakal'da ulusal yarışma bölümünde yarışan politik komedi 'Oflu Hoca'yı Aramak' filminin yönetmeni Levent Soyarslan, basın toplantısında yaptığı konuşmada "Özen Film'in sahibi babam Mehmet Soyarslan'dan dolayı ilk üç 'Recep İvedik' filminin ortağı sayılırım. İtiraf ediyorum ilk 20 dakikasına ancak dayanabildim" dedi.

Bundan sonra gösterilecek filmler nasıl karşılanır bilinmez ama politikkomedi ‘OHA- Of’lu Hoca’yı Aramak), 51. Antalya Altın Portakal FilmFestivali’nde halk ödülünün en büyük favorilerinden biri.

Levent Soyarslan’ın yönettiği, festivalin ulusal yarışma bölümünde yer alan film, dün Antalya AKM’de yapılan ilk gösteriminde Antalyalı izleyicilerden büyük alkış aldı. Mocumentry (uydurma belgesel) olarak kurgulanan ‘OHA’, Kaçkar Dağları’na megakent (elbette hayali) gibi çılgın inşaat ve HES projelerini mizahi olarak eleştirmesiyle, Gezi göndermeleriyle izleyicinin gönlünü çeldi ve gösterim sırasında salondan sık sık kahkaha sesleri yükseldi.



Yönetmen Levent Soyarslan, gösterim sonrası düzenlenen basın toplantısında hayli sansasyonel bir açıklama yaptı. Özen Film’in sahibi babası Mehmet Soyarslan dolayısıyla ilk üç ‘Recep İvedik’ filminin ortayı sayıldığını hatırlatan Levent Soyarslan, “Bu filmlerden büyük paralar kazanıldı, kazandım ama itiraf ediyorum ben ilk ‘Recep İvedik’ filminin ilk 20 dakikasına ancak dayanabildim. Hiç bana hitap etmedi” diye konuştu.