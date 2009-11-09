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Kültür-Sanat

Recep İvedik üniversiteli olacak

12 Şubat'ta vizyona girecek filmde sosyalleşmek için çaba sarf edecek olan Recep İvedik, üniversiteye bile gidecek.

09 Kasım 2009 02:00

"Recep İvedik" serisinin üçüncü filminin konusu, setten gelen haberlerle netlik kazanmaya başladı. 12 Şubat'ta vizyona girecek filmde sosyalleşmek için çaba sarf edecek olan Recep, üniversiteye bile gidecek.

Genç komedyen Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı, gişe rekorları kıran "Recep İvedik" serisinin üçüncü filminin çekimlerine 4 Kasım'da start verildi.

Yapımcılığını Faruk Aksoy'un, yönetmenliğini ise yine Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'ın üstlendiği filmin konusu da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Yeni filmde, babaannesinin ölümünden sonra yalnızlık çeken Recep İvedik'in iç sıkıntısından kurtulmak için giriştiği sosyalleşme maceraları işleniyor. Recep bu kez spor yapıyor, sergi geziyor, kütüphaneye gidiyor, hatta bir günlüğüne üniversite öğrencisi bile oluyor.

Sosyalleşmek adına pek çok aktivite kurslarına da katılan Recep İvedik'e bu macerasında 46 karakter eşlik ediyor. Filmin, 12 Şubat 2010'da vizyona girmesi planlanıyor.

 

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