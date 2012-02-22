T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Sen ancak İvedik'te oynarsın'a tazminat

Recep İvedik 3 filminde oynayan tiyatro oyuncusu Bekir Tosun, hakaret eden komşusundan tazminat kazandı.

22 Şubat 2012 04:13

 

T24- Recep İvedik 3 filminde oynayan tiyatro oyuncusu Bekir Tosun, kendisine, “Sen ancak haysiyetsiz İvedik filmlerinde oynarsın” diyen komşusu Haşim Ferid Güven’i tazminata mahkûm ettirdi.

Hürriyet'te Nurettin Kurt imzasıyla yayımlanan habere göre, 2008’de tazminat davası açan Tosun, Kadıköy 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1 Aralık 2011’de verdiği kararla Güven’den yasal faiziyle birlikte 2 bin TL tazminat alacak.

Tosun’un avukatı, Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Soruşturmayı tamamlayan Savcılık, Güven hakkında TCK’nin 125’inci maddesi kapsamında “hakaret” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kadıköy 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi, geçen hafta iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma günü 1 yıl sonraya verildi.


 

ETİKETLER

Recep İvedikBekir TosunHaşim Ferid Güven

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24