'Sen ancak İvedik'te oynarsın'a tazminat

T24- Recep İvedik 3 filminde oynayan tiyatro oyuncusu Bekir Tosun, kendisine, “Sen ancak haysiyetsiz İvedik filmlerinde oynarsın” diyen komşusu Haşim Ferid Güven’i tazminata mahkûm ettirdi.

Hürriyet'te Nurettin Kurt imzasıyla yayımlanan habere göre, 2008’de tazminat davası açan Tosun, Kadıköy 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1 Aralık 2011’de verdiği kararla Güven’den yasal faiziyle birlikte 2 bin TL tazminat alacak.

Tosun’un avukatı, Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Soruşturmayı tamamlayan Savcılık, Güven hakkında TCK’nin 125’inci maddesi kapsamında “hakaret” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kadıköy 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi, geçen hafta iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma günü 1 yıl sonraya verildi.



