'Recep İvedik sululuk'

Halit Akçatepe, Cem Yılmaz'ın A.R.O.G'unu başarılı bulduğunu ancak Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik filmini komedi olarak görmediğini söyledi



Kanal 1'de Kenan Erçetingöz'ün 'Akşam Keyfi' adlı programına konuk olan oyuncu Halit Akçatepe, Recep İvedik ve A.R.O.G filmlerini izlemediğini dile getirdi. Cem Yılmaz’ı beğendiğini söyleyen Akçatepe, ‘A.R.O.G. filmine gitmedim ama Recep İvedik filmini oradan buradan biraz baktım. Cem’in yaptığı işleri beğeniyorum ama öteki hatalı. Onun yaptıklarını komedi olduğunu düşünmüyorum. Bence komedi değil sululuk!’ dedi.



Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Güneşi Gördüm’ filmini izlediğini ve hoşuna gittiğini söyleyen Akçatepe, ‘Ben açıkçası Mahsun’dan bu kadarını beklemiyordum. Filmi iyi yapmış güzel yapmış ama bir çok konuyu bir arada vermiş. Her konu bir filmdir. Elbette bir filmde yan hikayeler olur ama Mahsun hepsini birden vererek yanlış yapmış.’ dedi..



