Recep İvedik kaşlı popstar

Bitişik kaşları, çalıyı andıran saçlarıyla 'şaka gibi' sahneye çıktı ve herkesi şoke etti.



İskoçyalı 48 yaşındaki Susan Boyle, birbirine karışmış kaşları, taranmamış saçı ve kıyafetiyle İngiliz popstar'ına katıldı. Görünüşüyle alay konusu olan bakımsız Boyle, performansıyla büyüledi.



Boyle önceki gece 'İngiltere Yıldızını Arıyor' programındaki unutulmaz performansıyla müzikseverlerin yeni gözdesi oldu. Alınmamış kaşları, bakımsız saçı ve kıyafetiyle gülüşmelere neden olan Boyle, Sefiller müzikalinden 'I dreamed a dream' şarkısının muhteşem bir versiyonunu söyleyerek bütün jüri üyelerini ve salondaki misafirleri şoke etti.



Boyle'un performansının profesyonel sanatçılarınki kadar iyi olduğunu söyleyen müzik yapımcıları, İngiltere'nin yeni ikonunun peşine düştü. Bakımsız yıldızın performansının yer aldığı görüntüler paylaşım sitesi Youtube'da 1 buçuk milyon kişi tarafından izlendi.

