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Recep İvedik için takipsizlik kararı: Türklüğü aşağılamadı

"Türk milletini ve bayrağını kesinlike aşağılamadığını, tam tersine yücelttiğini düşünüyorum"

02 Ekim 2017 15:03

‘Recep İvedik 5’te Türk milletini aşağıladığı gerekçesiyle Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Yusuf E. isimli izleyicinin şikayetini değerlendiren savcılık, filmin bu unsurlara hakaret etmediğini belirtip takipsizlik kararı aldı

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve Türkiye'de en çok izlenme rekorunu kıran 'Recep İvedik 5' filminde, Türk milletine hakaret edildiğini ileri süren Yusuf E., Şahan Gökbakar'ı ve film şirketi Çamaşırhane Film Yapım'ı savcılığa şikayet etti.

Suçlamayı reddetti

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; filme imzasını atan Şahan Gökbakar'ın ifadesi alındı. Gökbakar verdiği ifadesinde; 'Recep İvedik 5'in hem yapımcısı, hem oyuncusu olduğunu belirterek filminin Kültür Bakanlığı'nın onayıyla vizyona girdiğini, aksi taktirde bakanlıktan bandrol alamayacağını söyledi.

Ünlü komedyen filmde, Türk milletini ve bayrağını kesinlike aşağılamadığını, tam tersine yücelttiğini düşündüğünü belirtti. Kendisini şikayet eden kişiyi tanımadığını söyleyen Gökbakar; 'Recep İvedik 5'in 8 milyona yakın seyirciye ulaştığını sözlerine ekleyerek neden şikayet edildiğini anlayamadığını, üzerine atılan suçlamaları da kabul etmediğini ifade etti. Savcılık da; filmde Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağılama suçunun işlenmediğini kaydetti. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 

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