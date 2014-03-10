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Yaşam

Recep İvedik Almanya'nın en çok izlenen 4. filmi oldu

Türkiye’de iki haftada 4 milyon 693 bin kişi tarafından izlenerek açılış rekorları kıran Recep İvedik 4, Alman sinemacıların da yüzünü güldürdü

10 Mart 2014 12:46

Vizyona girdiği ilk hafta sonu Türk filmleri arasında Avrupa’da tüm zamanların en iyi açılış rakamına ulaşan Recep İvedik 4, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya ve Avrupa genelinde tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi olan Recep İvedik 4, birçok yabancı yapımı da daha şimdiden gişede solladı.

Bild Gazetesi, ‘en çok izlenen 10 film’ sıralamasında Recep İvedik 4’e dördüncü sıradan yer verdi. Recep İvedik 4 böylece aralarında George Clooney gibi birçok Hollywood yıldızının da yer aldığı büyük yapımları geride bırakmış oldu.

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