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Recep İvedik 5'ten ilk 11 gün rekoru: 4 milyon 137 bin!

Şahan Gökbakar: Beraberce gülmeye ve kahkaha atmaya devam

28 Şubat 2017 11:41

Komedyen Şahan Gökbakar, ilk hafta sonu gişesi ile kendi rekorunu kıran 'Recep İvedik 5' filminin ilk 11 günlük izlenme rakamını açıkladı.

16 Şubat Perşembe günü vizyona giren 'Recep İvedik 5' filmini ilk 4 günde 1 milyon 890 bin 410 kişi izlemişti. Türkiye'deki toplam 2 bin 500 salonun bin 260'ında gösterilen film, ikinci hafta sonunda 4 milyon 137 bin 75 izlenme rakamına ulaştı.

Gökbakar, Instagram hesabından, "İkinci hafta sonunda bize rekor kırdırmaya devam ediyorsunuz. Gururluyuz. Beraberce gülmeye ve kahkaha atmaya devam. Çok teşekkürler" diye yazdı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şöyle:

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