‘Recep İvedik 2’nin diyaloglarına eleştiri

Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik 2” filmi ilki gibi çok konuşulacağa benziyor. Eleştirmenlerin ikiye bölündüğü film cuma günü gösterime girdikten sonra seyircilerden de farklı tepkiler aldı. İşte izleyici görüşleri :Ben filmi çok beğendim, hemen hemen her sahnede güldüm. Recep İvedik 2, birinci filme göre daha güzel. Argo kelimelere de dikkat edilmiş ama yine de küçük çocukların seyretmemesi gerekiyor bence.Birincisinde çok gülmüştüm ve Şahan’dan yine aynı performansı beklerdim. Kesinlikle küçük çocukların izlememeleri gerekiyor. Ben kardeşimle birlikte geldim ve argo birçok sahnede rahatsız oldum. Verdiğim paraya değmedi.Bence Recep İvedik bir halk kahramanı. Herkesin içinde olan ama dışarıya göstermediği pis tarafların hepsi onda birleşmiş, bu yüzden güldürüyor bence. Çok ince espriler yok filmde, her seviyede her kültürde insan anlayıp gülebilir.İlki gibi değildi. Komik sahneler var ama yetersiz kalmış. Birincisinden sonra Recep İvedik 2’ye gelirken beklentilerim daha fazlaydı bunu karşılayamadı Şahan Gökbakar. Ama tabi ki Recep İvedik’e karşı olar taraftan değilim. O bir halk kahramanı.- Ninesi, Recep’e kızıyor: Kalk s...r git hayvan herif!- Nine: Gel play station oynayalım da k...yım sana. Recep: Kimin kime k...cağı belli olmaz.- Recep bir kıza fal bakıyor: Sana biri k...armış.- Recep yoga yapıyor: Siz insanları dom ... tıyorsunuz!- Partide kanepe denildiğinde Recep cevap veriyor: Kanepeye bak, benim g...me bak!- Japonlarla konuşuyor: Orama k.ma burama k. Çok s.. çek..- Partide: Bu parti g.üm gibi geçiyor.- Hemşire kıyafeti giyen kıza “Tansiyonumu ölçer misin” diyor. Daha sonra cinsel organını tutup “Küçük tansiyonumu ölçer misin” diyor.- Marlyn Monroe kılığındaki bir kadına: Doğru söyle Einstein sana ç. tı mı?- Ninesi 3-4 kere son nefesini verirken, “evdeki maun sandık” diyor, ölüyor, sonra tekrar canlanıp “evdeki maun sandık” diyor. Recep “yeter artık tamamla cümleyi” diyor. Ninesi “g.. ne girsin” diyor ve ölüyor.