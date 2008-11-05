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Kültür-Sanat

‘Recep İvedik 2’nin çekimlerine başlandı

Komedyen Şahan Gökbakar’ın seyirci ve hasılat rekorları kılan filmi “Recep İvedik”in ikincisinin çekimlerine başlandı.

05 Kasım 2008 02:00

Komedyen Şahan Gökbakar’ın seyirci ve hasılat rekorları kılan filmi “Recep İvedik”in ikincisinin çekimlerine başlandı.

Senaryosunu Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne ve Togan Gökbakar’ın yazdığı, yönetmenliğini de yine Togan Gökbakar’ın yaptığı filmin 12 Şubat 2009 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

Televizyon şovlarındaki skeçleriyle izleyicilerin beğenisini toplayan ve geçen yıl beyaz perdeye “Recep İvedik” karakterini uyarlayan Şahan Gökbakar’ın yeni filminde, İvedik’in birbirinden komik durumlar yarattığı şehir hayatı anlatılıyor.

Yapımcılığını Faruk Aksoy’un üstlendiği filmde, Şahan Gökbakar’ın yanı sıra Gülsen Özbakan, Efe Babacan ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor.

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