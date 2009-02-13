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Kültür-Sanat

Recep İvedik 2 vizyonda

Recep İvedik 2’de, Recep bu sefer İstanbul’u birbirine katıyor.

13 Şubat 2009 02:00


Recep İvedik 2’de, Recep bu sefer İstanbul’u birbirine katıyor.

Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımı unvanını elinde bulunduran “Recep İvedik” serisinin ikinci filmi bugün sinemalarda. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde, Şahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Efe Babacan ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor.

Recep İvedik 2- Fragman

‘Bir halk kahramanı’ Recep İvedik’in sinema serüvenindeki ikinci hamle, bugünden itibaren salonlara uğruyor. İlkinde olduğu gibi Şahan Gökbakar’ın sürüklediği yapımda, kahramanın ‘adam olma’ süreci anlatılıyor.

Recep İvedik'in vizyona girmesi ise en çok diğer filmlerin yapımcılarını üzüyor. Çünkü salonların büyük bir çoğunluğu Recep İvedik 2'nin gösterimine ayrılmış durumda..

Bu sefer İstanbul’u birbirine katıyor

Recep’in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babannesidir. Babaanne Recep’in yaşadığı sarhoş aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babannesinin istekleri doğrultusunda Recep’in adam olma gayretlerini anlatıyor.

Yönetmen: Togan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar
Senaryo: Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Togan Gökbakar
Tür: Komedi
Dil: Türkçe
Web Sitesi: http://www.recepivedik2.com/

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