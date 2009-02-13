Recep İvedik 2 vizyonda

Recep İvedik 2- Fragman













Bu sefer İstanbul’u birbirine katıyor

Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımı unvanını elinde bulunduran “Recep İvedik” serisinin ikinci filmi bugün sinemalarda. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde, Şahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Efe Babacan ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor.‘Bir halk kahramanı’ Recep İvedik’in sinema serüvenindeki ikinci hamle, bugünden itibaren salonlara uğruyor. İlkinde olduğu gibi Şahan Gökbakar’ın sürüklediği yapımda, kahramanın ‘adam olma’ süreci anlatılıyor.Recep İvedik'in vizyona girmesi ise en çok diğer filmlerin yapımcılarını üzüyor. Çünkü salonların büyük bir çoğunluğu Recep İvedik 2'nin gösterimine ayrılmış durumda..Recep’in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babannesidir. Babaanne Recep’in yaşadığı sarhoş aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babannesinin istekleri doğrultusunda Recep’in adam olma gayretlerini anlatıyor.Togan GökbakarŞahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı BüyüksayarŞahan Gökbakar, Serkan Altuniğne, Togan GökbakarKomediTürkçehttp://www.recepivedik2.com/