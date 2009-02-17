Recep İvedik 2 rekor kırdı

Recep İvedik 2 fragmanı - VİDEO

390 kopya olarak 750 salonda gösterimde olan film 13 Şubat 2009'da vizyona girdi.. İlk olarak televizyon şovlarında yarattığı Recep İvedik karakterini beyaz perdeye taşıyarak bir fenomen haline gelen Gökbakar, 13 Şubat 2009'da izleyicileriyle yeniden buluştu. Togan Gökbakar'ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu çekimlerin tamamı İstanbul'da gerçekleştirildi, Recep İvedik'in birbirinden komik durumlar yarattığı şehir hayatının anlatıldığı filmde Şahan Gökbakar'in babaannesi rolündeki Gülsen Özbakan izleyicilerden büyük ilgi gördü.